Napoli-directeur over Mertens: "We hebben schrik gehad"

Het is wachten tot de laatste punten en komma's gezet zijn, maar Dries Mertens blijft zeker bij Napoli. Het nieuwe contract moet de komende dagen aangekondigd worden.

Maar toch waren ze er een tijdje niet gerust in bij Napoli. Zowel Inter als Chelsea trokken hard aan de mouw van de 33-jarige Rode Duivel. "Het zal een bizarre transfermarkt worden", knikt Cristiano Giuntoli, sportief manager van Napoli.

Daarom was zijn eerste zorg de verlenging van de contracten, te beginnen met dat van Mertens. "Hij houdt van Napels, de club en het shirt. Zijn verlenging zal niet lang meer op zich laten wachten. Hij was nooit ver weg, maar er was toch angst om hem te verliezen."