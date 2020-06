Ook in Iran kan krijgt Wilmots kritiek

Voor Marc Wilmots is het nog altijd zoeken naar een nieuwe job als coach na zijn ontslag bij Iran. Ook zijn functie ervoor, bondscoach van Ivoorkust, werd geen succes. En in Iran zijn ze niet echt vol van hun ex-bondscoach.

Door een financieel dispuut kwam er vroegtijdig een einde aan de samenwerking tussen Marc WIlmots en Iran. Maar Sardar Azmoun, één van de topspelers van de Iraanse selectie, was los van het financiële aspect geen fan van de Belg.

"Wimots is weg en we moeten vergeten wat hij heeft gedaan. Iran moet opnieuw terugkeren naar zijn hoogdagen met de nieuwe coach Dragan Skokic, hij is een betere coach dan Wilmots", verde Azmoun aan de Iraanse media.

Azmoun speelt momenteel voor Zenit Sint-Petersburg en werd vorige winter gelinkt aan Anderlecht. Ook Standard en Antwerp zouden tot de geïnteresseerden behoren voor de 25-jarige spits.