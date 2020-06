'Ex-trainer van Olympique Lyon wordt de opvolger van Michel Preud'homme'

Standard moet op zoek naar een nieuwe trainer nu Michel Preud'homme heeft aangegeven dat hij stop in die functie en als sportief directeur. Rémi Garde wordt genoemd als zijn opvolger.

Er zijn al tal van namen gevallen wat de mogelijke opvolger van Michel Preud'homme als T1 van Standard betreft, maar volgens Le Soir is de keuze gevallen op Rémi Garde. Hij staat dicht bij een driejarige overeenkomst met de Luikse club.

De 54-jarige Fransman zat zonder trainersbaan sinds zijn vertrek bij Montreal Impact in augustus 2019. Daarvoor was hij aan de slag bij Aston Villa (2015/16), waar hij weinig succes kende, en bij Olympique Lyon. Daar was hij jarenlang assistent om tussen 2011 en 2014 drie volledige seizoenen de hoofdmacht te trainen. Onder hem pakte de club de Franse beker en de supercup.