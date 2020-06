Adnan Custovic over zijn vertrek bij KVO: "Een uur nadat ik het nieuw te horen kreeg werd de nieuwe coach voorgesteld"

De nieuwe eigenaars zagen geen graten in een verdere samenwerking met Adnan Custovic en brachten zelf een trainer aan: Alexander Blessin. De Bosniër stond in zijn tweede ambtstermijn welgeteld een partij aan het roer bij KVO.

Adnan Custovic volgde in maart Dennis Van Wijk op bij KV Oostende. De 42-jarige Bosniër stond een partij in de dug-out voor KVO en toen brak het coronavirus uit in België. Ondertussen werd de club overgenomen en de nieuwe eigenaar besloot om niet verder te gaan met hem.

"Ik was hier einde contract en de verbintenis werd niet verlengd. Dat is het leven", vertrouwt Custovic ons toe. "Gedurende vier weken kreeg ik geen nieuws en zondag kreeg ik mijn eerste telefoontje. Toen hebben ze het mij verteld. Een uur later werd de komst van mijn opvolger officieel gemaakt. Alles was al weken voorbereid. Een beetje teleurstellend, maar ik heb nergens spijt van. Ik heb mijn maximum gegeven tijdens mijn verblijf hier", besluit hij.

Nieuwe baas, nieuwe wetten. "Inderdaad, zo is het meestal. En het is overigens niet de eerste keer dat het mij overkomt. Bij mijn eerste passage bij KVO leverde ik goed werk, maar toen nam Peter Callant de fakkel over van Marc Coucke samen met sportief directeur Hugo Broos. Toen was mijn lot bezegeld", besluit Custovic.