Standpunt Anderlecht over competitieformat is duidelijk: "Hoe meer, hoe zwakker"

De Pro League-vergadering van vrijdag dreigt weer voor heel wat commotie te zorgen. Heel wat clubs hebben agendapunten toegevoegd. Het voorstel van Cercle Brugge bijvoorbeeld, dat door de G5-clubs niet enthousiast onthaald wordt. Anderlecht nam al een duidelijk standpunt in.

Of de stemming vrijdag anoniem zal zijn, is nog niet geweten. Maar de stem van paars-wit kennen we al. "Ja, vrijdag stemt Anderlecht tegen het voorstel van Cercle Brugge-preses Goemaere," zegt Karel Van Eetvelt, CEO van Anderlecht, in De Tribune.

"Ik vind niet dat je met 20 ploegen een sterkere competitie maakt. Ik ga ervan uit: hoe meer ploegen, hoe zwakker je de competitie maakt. Het is geen juiste benadering."

Ook het voorstel van Cercle om de inkomsten te herverdelen, ziet hij niet zitten. "Ik vrees dat zo’n model misschien op korte termijn een herverdeling zal geven van de inkomsten. Maar ik ben zeker dat dit op middellange tot lange termijn niet het beste verdienmodel is voor het profvoetbalvoetbal in België."