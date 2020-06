Komen er al breuken in het 'Plan '20-'25'? Jong talent kan op interesse rekenen van veel buitenlandse clubs

Bij Anderlecht waren ze er als de kippen bij om hun goudhaantje Romeo Lavia op zijn 16e een eerste profcontract aan te bieden. De verdedigende middenvelder (of centrale verdediger) was al meermaals dicht bij een meerjarige deal met paars-wit, maar een akkoord is er nog niet.

En dat beseffen de buitenlandse clubs ook. Vooral in Engeland is de interesse groot voor Lavia. Liverpool zou enorm geïnteresseerd zijn in het jonge talent. En als Liverpool komt aankloppen, kan je moeilijkk weigeren. Het zal voor Vandenhaute en Kompany heel zuur zijn om hun grootste talent te zien vertrekken nog voor het 'plan '20-'25' in werking kan treden.

Lavia is een goed meevoetballende centrale verdediger én is tweevoetig, dat heeft Kompany graag. Hij heeft een goede pass en uitstekende mentaliteit. Zelfs op zijn 16 jaar dwingt hij respect af waardoor hij aanvoerder is bij de jeugdploegen van Anderlecht én België, weet een insider bij Het Nieuwsblad.