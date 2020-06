Antwerp hervat: "De angst bij de spelers is wat weggeëbd"

Maandag stonden de medische testen bij Antwerp op het programma. Met de nodige maatregelen werden die afgewerkt. Voor Faris Haroun en co is de angst voor het coronavirus een stuk minder geworden.

"Ik heb de ­indruk dat de angst bij de spelers wat is weggeëbd”, aldus Haroun in GvA. “In het begin kregen we van ­overal veel negatieve en tegenstrijdige berichten te horen over het coronavirus. Nu zitten we in een fase dat alle maatregelen weer versoepelen. Het virus zal nog een tijdje onder ons blijven, maar we zijn het intussen gewoon om ermee te leven.”

De club testte alle spelers en stelt ook voldoende mondmaskers ter beschikking. Privé is Haroun wel nog niet van plan om de horeca een bezoekje te brengen. “Mij zal je niet meteen op restaurant zien gaan, tenzij er een ruim terras ­beschikbaar is.”