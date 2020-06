Van Eetvelt ziet ergere zaken dan competitieformat: "Propere Handen hangt nog als zwaard van Damocles boven ons hoofd"

Anderlecht gaat tegen het voorstel van Cercle Brugge stemmen. Meer nog, bij paars-wit vinden ze dat er niets meer aan de beslissingen van de vorige Algemene Vergadering veranderd moet worden: "Als je een beslissing neemt, moet je daar achter staan."

Nochtans wou Anderlecht wel meegaan vorige keer in een competitie met 18. "Het draagvlak was niet groot genoeg daarvoor en in een democratie moet je dan meestemmen met het scenario dat het wel kan halen", vertelde CEO Karel Van Eetvelt in De Tribune.

"Je kan je maar beter als voetbalgemeenschap zo verenigd mogelijk opstellen. Maar dat gebeurt niet en dat vind ik spijtig, want de uitdagingen die voor ons liggen zijn veel groter dan het competitieformat. Kijk maar naar de operatie Propere Handen, dat als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hangt."

Nu alles weer in vraag stellen, is geen optie

Dat er nu weer onvrede is, is voor hem geen goeie zaak. "Als je een beslissing neemt, dan moet je daar achter staan en dat als vertrekpunt nemen. Nu opnieuw vanalles in vraag stellen, is geen optie. En als we dat doen, dan vind ik dat we ons belachelijk maken. What if, what if, what if, dat werkt niet."