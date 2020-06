De balans van twee jaar Preud'homme bij Standard: resultaten van afgedankte Sa Pinto niet overtroffen

Twee jaar geleden besloot het bestuur van Standard om de controversiële Ricardo Sa Pinto aan de kant te schuiven en Michel Preud'homme, halfgod in Luik, aan te stellen. De kampioenenmaker van 2008 kreeg veel inspraak, maar het succes bleef uit.

Ricardo Sa Pinto had het een seizoen voor het zeggen aan de oevers van de Maas. In de reguliere competitie liep het stroef en het was bibberen en beven tot op de laatste speeldag, maar de zesde plaats en play-off 1 waren een feit. Nog geen week later triomfeerden de Rouches in de bekercompetitie dankzij een kopbal van Emond.

De zesde van de reguliere competitie legde zo beslag op rechtstreeks Europees voetbal, waardoor er vrank en vrij kon gevoetbald worden in de play-offs. Met de ontketende Junior Edmilson en Mehdi Carcela stak Standard er met kop en schouders bovenuit in PO1. Het schip strandde op drie punten achterstand van kampioen Club Brugge.

Toch besloot het Luikse bestuur om niet verder te gaan met Sa Pinto. Gezien de resultaten onverklaarbaar. Gezien de controverse die hij soms opwekte wel verdedigbaar. Zeker omdat Michel Preud'homme bereid was om terug te keren naar de club van zijn hart.

De trainerswissel kwam er, maar het succes van 2017/18 werd niet herhaald. In de Croky Cup moest de titelverdediger in de 1/16 finale het strijdtoneel verlaten met schaamrood op de lippen. Knokke won met 1-2 in Sclessin. Dit seizoen ging Standard er ook uit na een thuismatch. De prestigeslag tegen Antwerp ging met 1-3 verloren.

In zijn eerste jaar wou Standard meedingen naar de landstitel, maar Genk en Club waren een klasse sterker. In de reguliere competitie deed MPH het een stuk beter dan zijn voorganger, maar in de onderlinge strijd met de titelkandidaten liep het vaak slecht af.

Het werd allemaal te slopend voor Preud'homme en dit seizoen besloot hij om er de brui aan te geven als T1. In twee jaar tijd kon hij de prestaties van Sa Pinto evenaren. Weliswaar zonder Edmilson, maar toch ook na inkomende transfers zoals Oularé, Lestienne en Avenatti. Anderzijds zag Preud'homme ook twee keer een dragende kracht vertrekken tijdens de wintermercato: Luyindama in 2019 en Emond en Mpoku in 2020.

De cijfers

2017/18 - Sa Pinto

Reguliere competitie: 6e met 44/90

Play-off 1: 2e met 43 punten (beste ploeg van PO1 met 21/30)

Beker: winnaar

2018/19 - Preud'homme

Reguliere competitie: 3e met 53/90

Play-off 1: 3e met 40 punten (vierde beste ploeg van PO1 met 13/30)

Beker: uitgeschakeld in 1/16 finale door Knokke met 1-2

2019/20 - Preud'homme

Reguliere competitie: 5e plaats met 49/87 (kon niet meer wijzigen op slotspeeldag)

Play-off 1: /

Beker: Uitgeschakeld in kwartfinale door Antwerp met 1-3