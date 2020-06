Waasland-Beveren ziet mogelijkheden na beslissing rechter Frankrijk: "Gerechtigheid in Franse competitie"

Bij Waasland-Beveren zijn ze opgetogen met de beslissing van het Franse gerecht om geen dalers te hebben nadat het seizoen vroegtijdig werd stopgezet. Ze hopen op dezelfde beslissing in België.

"In Frankrijk, toch één van de grote buurlanden van België, heeft de Raad van State een belangrijke beslissing genomen omtrent de afwikkeling van de competitei", laat Waasland-Beveren weten op de clubwebsite. Dat er in de Ligue 1 geen degradanten zullen zijn, klinkt hen als muziek in de oren, want: "Amiens en Toulouise werden in tijden van solidariteit verbannen uit de hoogste voetbalklasse, net als Waasland-Bevern in België."

"Ook in Nederland werd ervoor gekozen om voor een annulering van de voetbalcompetitie te gaan zonder kampioen, degradatie en promotie. Bij een vroegtijdig stopzetten kan een club haar kansen niet ten volle benutten. Een degradatie uitspreken blijft onlogisch en oneerlijk", vinden ze bij Waasland-Beveren. Ze hopen er dan ook op "dat het gezond verstand zegeviert, ook in België."