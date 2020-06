Topschutter van 2009 sorteert nu kopieermachines: "Ik zou die topschutterstitel zo inruilen voor een blessurevrije carrière"

Enkele weken geleden keken we nog terug naar de (te korte) carrière van Jaime Alfonso Ruiz in onze reeks 'One season wonders van de Jupiler Pro League'. Na zijn topschutterstitel in 2009 ging het snel bergaf met de voetbalcarrière van de Colombiaan, die nu in een industrieterrein in Herentals werkt.

Het artikel over 'one season wonder' Jaime Ruiz kan u HIER opnieuw lezen. Ondertussen ging Gazet van Antwerpen de reeds 36-jarige Colombiaan opzoeken in de Kempen. Ruiz woont nog steeds in België nadat hij de liefde van zijn leven tegenkwam tijdens zijn actieve voetballoopbaan.

In 2015 hield hij het voor bekeken als profvoetballer en in 2016 werkt hij bij Yusen Logistics in Herentals. "Kopieermachines scannen, sorteren en met de reachtruck verplaatsen: daar komt mijn job zowat op neer."

Een totaal ander leven dus dan dat van een profvoetballer. Maar het mocht niet zijn voor Ruiz, die met veel blessures kampte. Niet alleen bij Westerlo, maar ook bij KV Mechelen en Heist. "Ik heb nochtans alles geprobeerd. Ik kom uit een katholieke familie, dus mijn moeder stuurde me zelfs wijwater op uit een Colombiaans bedevaartsoord. Helaas zonder succes."

Ruiz heeft het daar ook heel moeilijk mee gehad, want hij had veel in zijn mars. "Na mijn debuutjaar was er ook al interesse uit Portugal en Duitsland. Maar ik heb nooit de kans gekregen om te bevestigen. Die topschutterstitel blijft mooi, maar ik zou die zo inruilen voor een carrière zonder blessures. Het had allemaal anders kunnen lopen, maar ik leef niet in het verleden", kon hij het relativeren.