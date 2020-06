Op naar een mercato in september of zelfs later? "Als de opdeling in Nederland mag van de FIFA kan het hier ook"

Omdat er in België niet meer gevoetbald wordt en in andere Europese landen nog wel zullen de transferperiodes mogelijk kriskras door elkaar lopen. De KBVB werkt aan een oplossing.

In België loopt de zomermercato af op 31 augustus, maar omdat in andere landen de competitie nog langer zal doorgaan, begint de mercato in sommige landen dan pas. Neem nu Italië. Daar heeft de Bond beslist om de mercato te laten doorgaan van 1 september tot 5 oktober.

Belgische club zouden dus hun spelers kunnen verliezen aan een Italiaanse club, zonder dat ze een vervanger kunnen aantrekken. De KBVB bekijkt de situatie en zoekt naar oplossingen.

Zo zou de deadline opgeschoven kunnen worden. Een andere manier om het op te lossen is om hetzelfde te doen als in Nederland, waar er een eerste, korte mercato is in juli en er nadien nog een tweede mercato van 9 weken komt.

"We bekijken meerdere scenario’s. Maar als de opdeling in Nederland mag van de FIFA, kan dat ook in België", liet Pierre Cornez, de woordvoerder van de KBVB, verstaan bij Het Laatste Nieuws.