Wat houdt de nieuwe functie van Balette bij Gent nu in? "Eindbeslissing blijft bij voorzitter en Louwagie"

Na de komst van Wim De Decker als T2 van AA Gent hebben de Buffalo's Peter Balette een andere functie gegeven. De voormalige assistent wordt technisch directeur van zowel de A-ploeg als de jeugd. Hij geeft er zelf meer uitleg over...

De A-ploeg, de jeugd en ook de vrouwenploeg, Balette zal zich niet vervelen. “Die vraag heb ik mezelf ook gesteld”, aldus Balette in HBvL. “Natuurlijk is dit een heel brede functie, die van hoog tot laag gaat. De praktijk zal uitwijzen of ze mij zal liggen. Ik begin er vol goede moed aan. Als ik in alle geledingen van de club iets positiefs kan bijbrengen, beschouw ik mijn werk als geslaagd. Het zal in mijn nieuwe job belangrijk zijn om heel duidelijk te communiceren en goed samen te werken met andere mensen binnen de club.”

Eerst en vooral met Michel Louwagie, die bij de A-ploeg wel nog steeds de eindverantwoordelijkheid draagt. “Dat is met Michel en met de voorzitter uitvoerig doorgesproken. Bedoeling is dat ik samen met hoofdscout Tim Matthys en met de coaches op zoek ga naar de juiste spelersprofielen. De eindbeslissing over en de financiële afhandeling van transfers is en blijft de verantwoordelijkheid van de voorzitter en Michel Louwagie.”