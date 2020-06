Amerikaans president Trump haalt uit naar voetbalcompetitie: "Maar ik zal niet meer kijken!"

In Amerika is er een golf van betogingen door het land getrokken na de dood van George Floyd. Het racisme-item is er gloeiend actueel. Verschillende topsporters hebben al gezegd dat ze als vorm van protest op één knie zullen gaan tijdens het Amerikaans volkslied.

Knielen tijdens 'The Star-Spangled Banner' is voor Trump een gebrek aan respect voor de Amerikaanse vlag en aan het land. Hij haalde op Twitter uit naar de MLS en ook de NFL (de nationale football competitie) die toelaten dat spelers dat doen.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA