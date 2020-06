Ex-Club Brugge-speler Danjuma werd aangehouden voor poging tot moord

Ex-Club Brugge-aanvaller Arnaut Danjuma heeft de schrik van zijn leven gekend net voor de coronacrisis. De speler van Bournemouth werd door de politie aangehouden voor poging tot moord...

Op 16 maart liep Danjuma door de straten van Bournemouth tot er opeens een politiewagen stopte. “Twee agenten stapten uit en zeiden dat ik mijn handen op het dak van de auto moest houden”, blikt de Nederlander terug in The Sun. “Ik vroeg: ‘Wat heb ik gedaan?’ Ze schreeuwden dat ik mijn mond moest houden en mijn handen op het raam moest drukken. Dat deed ik, waarna ik weer vroeg wat ik had gedaan. Maar de agenten wilden niets zeggen en wachtten op assistentie.”

“Toen de andere agenten er waren, vroeg ik het opnieuw. Het was echt beschamend. Mensen liepen langs en maakten foto’s”, vervolgt Danjuma. “Ik raakte gefrustreerd en heb dingen gezegd die ik niet had moeten zeggen. Ik was zó boos. Uiteindelijk zei een agent: “Je bent niet diegene die we zoeken, je mag gaan.”

Even daarvoor was een man neergestoken en de politie zocht naar de dader, die blijkbaar enige gelijkenis vertoonde met Danjuma. Hij wou van het incident geen aangifte doen en gaf ook geen statement via de clubkanalen, zoals Bournemouth voorstelde.