Vijf maanden na feiten krijgt Anderlecht boete voor 'alle boeren zijn homo'

In januari ging ontving Anderlecht rivaal Club Brugge. Het thuispubliek zong tot twee keer toe 'alle boeren zijn homo'. Paars-wit wordt daar nu voor gestraft.

Toen Club Brugge in januari op bezoek ging in het Lotto Park van Anderlecht kregen ze het lied 'alle boeren zijn homo' te horen. De scheidsrechter nam het op in zijn matchverslag, maar RSCA kreeg geen straf van de Geschillencommissie. Het Bondsparket ging daar echter tegen in beroep en kreeg gelijk bij het BAS.

Het Arbitragehof heeft RSCA een boete van 1.000 euro met uitstel opgelegd. Ze beschouwen de gezangen als kwetsend en discriminerend voor de holebigemeenschap, meldt Het Nieuwsblad. Een milde straf en dat komt omdat RSCA initiatieven onderneemt om racisme te bannen.

In Belgische stadions klinkt het lied wel vaker bij teams die het tegen Club Brugge opnemen.