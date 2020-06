Het dilemma Lamkel Zé: verkopen voor minder geld of houden met risico dat het ontploft

Love him or hate him, maar ertussen is er niks. Bij een groot deel van de Antwerp-fans heeft Didier Lamkel Zé het nog steeds niet verkorven. Dat knotsgekke kantje past wel bij de mentaliteit. Het bestuur begint er echter anders over te denken, ondanks het enorme talent van de Kameroener.

Antwerp wil rust in zijn kleedkamer en iedereen (grotendeels) op dezelfde manier behandelen. Dan helpt het niet als één van je meest talentrijke en waardevolste spelers zichzelf telkens boven de groep zet. Didier Lamkel Zé is een buitenbeentje. Was het niet dat hij bovengemiddeld kon voetballen, het was al lang afgelopen geweest.

Een hoek af

Zijn fratsen beginnen intussen 'Mario Balotelli-proporties' aan te nemen en we weten allemaal hoe die zijn carrière is verlopen. We schreven het eerder al: Dokter Jekyll en Mister Hyde... Lamkel Zé heeft intrinsiek het talent om het te maken in één van de grote competities, maar daar zullen ze intussen ook wel al gehoord hebben van zijn streken. In de omgang blijkt hij wel een lieve jongen te zijn, maar met een hoek af...

In een tijd waar clubs evenveel waarde hechten aan de mentaliteit als aan het talent is het niet slim om uit de band te springen. De bijna 24-jarige aanvaller gaat ervan uit dat hij onmisbaar is. In principe vertegenwoordigt hij ook een enorme transfersom voor een club als Antwerp. Voor de coronacrisis stond zijn marktwaarde op Transfermarkt.com op 4,5 miljoen euro.

Verkopen?

Maar Antwerp hoopte hem voor minstens het dubbele aan een topcompetitie te kunnen slijten. Nu is dat 3,5 miljoen en is er geen enkel concreet bod binnengelopen op de Bosuil. Wie kan Lamkel Zé aan het verstand brengen dat hij met zijn carrière speelt?

Leko? De Kroaat een beetje kennende gaat hij geen kinderjuf spelen. Wie niet wil volgen, gaat eruit. Daarom ook dat het bestuur er nu toch wel over denkt om hem te verpatsten, voor het helemaal uit de hand loopt. De eerste week training missen omdat je de illusie van haar op je hoofd wil creëren... Hoe verzin je het?