Gaat Ajax aan de haal met David? "Ze willen hun transferrecord verpulveren voor goudhaantje"

Coronacrisis of niet, één speler uit de Jupiler Pro League moet en zal veel geld opleveren: Jonathan David. Het goudhaantje van AA Gent moet zo'n 25-30 miljoen euro opleveren.

En er staan naar verluidt veel Europese clubs in de wachtrij voor het 20-jarige Canadese talent: Arsenal, Manchester United... Maar ook Ajax zou nu in de dans willen springen voor David.

Nederlands analist Hans Kraay jr. denkt dat David zo'n 25 miljoen euro zou moeten kosten. "Dat gaat Ajax wel betalen hoor", reageert de analist.

Als ze dat doen, verpulveren de Amsterdammers ruim hun transferrecord. Tot nu is dat Miralem Sulejmani die in 2008 van Heerenveen naar Ajax ging voor 16,25 miljoen euro, al kan de transfer van Daley Blind nog oplopen tot 21 miljoen euro.

"Geweldige spits"

"Voor het Nederlandse voetbal voetbal hoop ik dat Ajax nog op tijd is, David is echt een geweldige spits. Ajax heeft hem een tiental keer zien spelen en er is contact. Het is veel geld, maar dat is hij écht wel waard!", besluit de FOX-analist.