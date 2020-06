Jeugdtrainer over Anderlecht-aanwinst: "Hij ziet de bal graag en houdt van acties"

Ilias Takidine was de eerste zomeraanwinst van Anderlecht. De 19-jarige flankaanvaller zette ietwat verrassend de stap van de beloften van Genk naar de A-kern van paars-wit. Zijn jeugdcoach weet dat hij nog stappen zal moeten zetten.

Het talent van Takidine staat buiten kijf. "We hadden een plan met hem dat hem zou voorbereiden op een profcarrière”, zegt jeugdcoach Kevin Van Dessel in Het Nieuwsblad. “Het potentieel is er zeker, anders zouden we hem geen contract aanbieden. Maar hij heeft voor een ander verhaal gekozen. In Anderlecht hebben ze zulke jongens natuurlijk graag, je kan Ilias vergelijken met Doku en Amuzu, ook kleine, wendbare buitenspelers.”

Takidine sukkelde vorig seizoen met heel wat blessures. “Hij moet nog wennen aan het volwassen voetbal, fysiek zijn er nog grote stappen te zetten. Dat zal hij alleen leren door minuten te krijgen. Hij is alleszins leergierig, er staat de juiste kop op, een echte liefhebber van het spelletje. Hij ziet de bal graag en houdt van de acties."