Mourinho hoopt dat Vertonghen alsnog bij Tottenham blijft: "We willen dat hij nog minstens tot aan het einde van het seizoen blijft"

José Mourinho heeft in een persconferentie voorafgaand de wedstrijd tegen Manchester United nog eens aangegeven dat hij hoopt op een verlengd verblijf van Jan Vertonghen.

Al is het nog wel onduidelijk of de Portugees ook hoopt volgend seizoen nog te willen beschikken over Vertonghen. "We hopen dat Vertonghen zijn contract tot aan het einde van het seizoen gewoon uitdoet. We zijn er zeker van dat hij dat zelf ook wil. Wat hij daarna beslist, moet nog duidelijk worden."

Mourinho had lovende woorden over voor de Rode Duivel. "Hij is een fantastische kerel, een geweldige professional. Zijn trouw naar de club is onvoorwaardelijk. Hij houdt van deze club, laat daar geen twijfel over bestaan."

Toch is het onzeker of Vertonghen akkoord zal gaan met een contractverlenging van een maand. Vertonghen wil garanties in geval van blessures. De Rode Duivel schemert ook nog eens met heel wat interesse, voornamelijk uit de Serie A.