Pro League neemt voorstel Bayat ernstig en gaf dat ook aan op zitting

Bij de Pro League zien ze de bui al hangen. De klacht die de aandeelhouders van Waasland-Beveren bij de Belgische Mededingingsautoriteit hebben neergelegd wordt waarschijnlijk gevolgd. De Pro League wil nu al anticiperen.

Pro League CEO Pierre François verdedigde gisteren samen met Peter Croonen het standpunt van de Pro League, maar op het einde van de zitting kwam François tussen met de vraag of het een oplossing zou zijn om toch nog de 30ste speeldag af te werken.

Dat zou een vat nieuwe problemen opentrekken. Zo zou Oostende - zoals we eerder schreven - zwaar in de problemen komen. Zij hebben nog negen spelers die onder contract liggen. Als er enkel spelers die dit seizoen ingeschreven waren in actie mogen komen, zitten zij diep 'in de shit'. Aangezien zij nog een match op leven en dood moeten spelen in dat geval, zou het niet onlogisch zijn moesten zij dat aanvechten.