🎥 Van kwaad naar erger: Arsenal verliest in minuut 95 bij Trossard

Ai, ai, ai Arsenal. Na de zware 3-0 nederlaag eerder deze week bij Manchester City ging het vanmiddag voor de ploeg van Mikel Arteta andermaal fout, ditmaal op bezoek bij Brighton&Hove Albion. Uitgerekend Maupay, die (ongewild) voor een zware blessure bij Leno zorgde, scoorde diep in blessuretijd.

In een gesloten match werden de kijkers diep in de eerste helft opgeschrikt door een horrorblessure van Bernd Leno. De Duitser overstrekte zijn knie na onnodig contact met Maupay.

Idioot van de dag in 2 stappen:

1. Doorgaan op de keeper 🦵🚑

2. Doen alsof er niets aan de hand is...🤷‍♂ pic.twitter.com/Cl7eQaAvyN — Play Sports (@playsports) June 20, 2020

Vlak na rust brak Aubameyang de ban, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Wat later was het toch raak: Nicolas Pepe deed het à la Robben. Een fantastische krul met links in de verste hoek. Ryan was kansloos.

What a finish from Pepe, WORLD CLASS pic.twitter.com/VZeiBKqkIa — . (@regixta) June 20, 2020

Een kwartier voor tijd was alles te herdoen voor de Gunners. Lewis Dunk scoorde na geharrewar in de zestien de gelijkmaker voor Brighton, waar een bleke Trossard in de slotfase naar de kant werd gehaald. Arsenal leek zo af te steven op zijn zoveelste gelijkspel, maar het werd nog erger. Uitgerekend boeman Maupay zorgde na een fraaie combinatie voor een koude douche in minuut 95.