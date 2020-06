Riskeert de Pro League al meteen een Europese boete op speeldag 1 van de JPL?

De UEFA heeft duidelijk gemaakt wanneer de resterende matchen van de Europa en Champions League zullen worden afgewerkt. De finale is gepland op 23 augustus en dan is de Jupiler Pro League al opnieuw van start gegaan. Eventuele overlappingen zouden problemen kunnen opleveren.

Ten eerste zou de belangstelling in Belgische partijen kunnen dalen als er op hetzelfde moment een match in het Kampioenenbal aan de gang is. Daarnaast legt UEFA boetes op als competities een partij op hetzelfde moment laten doorgaan als matchen in de Champions League.

De Pro League riskeert dus een financiële straf als het wedstrijden plant op wedstrijddagen van de Champions League. Het Laatste Nieuws schrijft dat UEFA, de Pro League en rechtenhouder Eleven Sports met elkaar in gesprek zijn om een uitzondering te maken op die boetes.

In het weekend van 7, 8 en 9 augustus wordt speeldag 1 van de Jupiler Pro League afgewerkt, maar dan wil de Champions League ook de resterende matchen in de 1/8 finales laten doorgaan. Is een overlapping zonder boetes mogelijk?