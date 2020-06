'Abdoulay Diaby mag andere oorden opzoeken van Sporting Lissabon': Kan Belgische club zaakje doen?

Sporting Lissabon heeft Abdoulay Diaby op de transferlijst gezet. Er wordt niet meer gerekend op de ex-speler van Moeskroen en Club Brugge in de Portugese hoofdstad.

Na passages bij Moeskroen en Club Brugge in de Jupiler Pro League zette Abdoulay Diaby zijn carrière verder bij Sporting Lissabon. De Malinees streek in 2018 neer in Portugal en werd in zijn eerste seizoen nog vaak ingezet. Dit jaar was er geen plaats meer voor hem bij Sporting en werd hij uitgeleend aan Besiktas, waar hij ook geen onuitwisbare indruk achterlaat.

Te koop voor 3 à 4 miljoen euro

Besiktas kwam wel overeen met Sporting om hem nog tot aan het einde van het seizoen in Turkije te huren (27 juli), maar zijn aankoopoptie wordt niet gelicht. Of hij nog in Lissabon zal spelen is nog maar de vraag, want volgens A Bola ziet de club hem liever vertrekken.

Diaby ligt nog tot 2023 onder contract in de Portugese hoofdstad en volgens het Portugese dagblad mag hij voor een bedrag tussen 3 en 4 miljoen euro andere oorden opzoeken. Misschien iets voor een Belgische club?