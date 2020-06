Gent geeft aangeboden spits onvoldoende en mikt nu ook op Mbokani

Het wordt nog een drukke transferzomer in de Ghelamco Arena. AA Gent wil Club Brugge het vuur aan de schenen leggen en heeft nog grootse plannen. Zo willen ze er een topspits bij, maar dat zal niet Adolfo Gaich worden.

Gent ziet zo goed als zeker Jonathan David vertrekken en wil een topspits als vervanger. Adolfo Gaich, de Argentijnse spits die ook in de belangstelling van Club Brugge staat, werd aangeboden voor 12 miljoen euro. De scouting bevond hem echter te licht voor wat Gent in gedachten heeft, schrijft HLN.

Zoals we vorige week al lieten vallen, zien de Buffalo's wel iets in Dieumerci Mbokani. De 34-jarige spits zou in het profiel passen. Dat wordt dus nog een strijd om de Congolees.