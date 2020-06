Tragisch nieuws: Togolese topschutter (24) komt om het leven

De spits van ASC Kara werd in eigen land als een erg groot talent beschouwd. Op zijn 24ste werd hij al twee keer topschutter in de Togolese hoogste klasse.

De drievoudige international zag eerder een transfer naar het Tunesische US Tataouine door de neus geboord. Bij de medische testen kwamen er hartproblemen aan het licht, waardoor de transfer werd afgeblazen.

Vorige donderdag overleed Kossi Koudagba aan malaria.

Our sincere condolences and prayers go out to the family and friends of #Togo footballer 🇹🇬 Kossi Edem Koudagba has died after a short sickness.



The 24-year-old was top scorer of the Togolese championship in 2018 playing for ASC Kara and had previously played for Espoir Tsevie pic.twitter.com/oyCkLANZRa