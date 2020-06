Vermeende interesse van Anderlecht in aanvaller is 'makelaarspraat'

Anderlecht zou niet geïnteresseerd zijn in Eirik Hestad. De Noorse aanvaller werd gelinkt aan een overgang, maar Peter Verbeke ontkent de geruchten.

Hestad is een 24-jarige Noorse flankaanvaller die indruk maakte in de Europa League. Dat leverde hem de interesse op van Olympiakos en Anderlecht. Maar Peter Verbeke ontkent dat de club werk maakt van hem.

Tegenover Noorse media noemt Verbeke de geruchten 'makelaarspraat'. De speler zelf was wel onder de indruk van de geruchten, maar gaf zelf ook aan dat er niks concreet was.

"Het is mooi dat mijn naam valt bij zo'n clubs. Het zijn grote namen in Europa. Er ligt niks concreets op tafel, maar het is leuk om opgemerkt te worden."