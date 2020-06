Anderlecht wil na overname door Manchester City graag samenwerken met Lommel

Nu Lommel is overgenomen door Manchester City ziet Anderlecht de kans schoon om een samenwerking op til te zetten.

De nieuwe filosofie die door Manchester City bij Lommel geïmplementeerd is, sluit aan bij die van Anderlecht. Daar is geen diepgaand onderzoek voor nodig. En dus wil Kompany graag enkele jongeren ervaring laten opdoen in 1B.

Bij de sportieve staff hebben ze vijf namen die komend seizoen het best ergens anders ervaring opdoen. Thierry Lutonda (19), Anouar Ait El Hadj (18), Theo Leoni (20), Loïc Masscho (18) en Mathis Suray (18) zouden komend seizoen de rangen van Lommel moeten vervoegen.

Anderlecht wil eerst nog met Suray onderhandelen over een nieuw contract, terwijl ook de optie in het contract van Masscho nog gelicht wordt. Ook Yari Verschaeren kan zich aan een nieuwe contractaanbieding verwachten.