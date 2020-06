Racing Genk ontvangt bod van meer dan 10 miljoen euro op Jhon Lucumi

Met Jhon Lucumi beschikt Racing Genk alweer over een nieuwe parel centraal achteraan, maar de Limburgers dreigen die parel kwijt te geraken.

Lucumi zou de volgende speler zijn die Racing Genk verlaat en een carrière richting Europese top ambieert. Eerder deden onder andere Kalidou Koulibaly, Sergej Milinovic-Savic of Kevin De Bruyne het hem al voor. De eerste tussenstop voor de Colombiaanse verdediger kan wel een Stade Rennes worden.

De Franse club zou volgens Het Belang van Limburg een bod van meer dan 10 miljoen euro hebben neergelegd bij Racing Genk. Alhoewel Dimitri De Condé eerder al had aangekondigd alle sterkhouders te willen bijhouden, kan de lokroep van de Franse club wel eens te groot zijn.

Lucumi beschikt over enorm veel potentieel, maar is nog wel een ruwe diamant. Eentje die nog het best geslepen kan worden in de Luminus Arena. Maar Rennes werd afgelopen seizoen derde en speelt volgend seizoen de derde en laatste voorronde van de Champions League.

Lucumi mocht eerder dit seizoen al proeven van de Champions League en gaf zelf al aan dat het smaakte naar meer. De Colombiaan voelt zich klaar voor een nieuwe uitdaging.