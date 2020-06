Bourard behoorde tot grote talenten bij Anderlecht: "Overgang naar A-kern kwam maar niet"

Voordat Bourard naar Nederland trok, gold hij als groot talent bij Anderlecht. Maar de middenvelder kreeg nooit echt zijn kans bij paars-wit.

Nochtans behoorde hij samen met Orel Mangala, Dodi Lukebakio, Wout Faes en Mile Vilar tot een generatie van grote talenten. Een simpele blik op de ploegen die Anderlecht opstelde in de Youth League leert ons dat weinigen zijn kunnen doorbreken bij de A-kern van paars-wit. "We zijn er wel in geslaagd om 2 jaar op rij de finale van de Youth League te spelen. Het eerste jaar verloren we van Chelsea, waar Tomori en Mount speelden. Zij krijgen nu wel hun kans van Chelsea-coach Frank Lampard", zegt Samy Bourard zelf.

Voor de ex-middenvelder ligt er een kloof tussen de jeugdploegen van Anderlecht en de A-kern. "We leerden het spel van de Nederlandse school: veel over de grond en zeer aanvallend. Achteraf was er niet echt continuïteit met het eerste team", betreurt Bourard. "De jogneren hadden, behalve weinig ervaring, niet echt het gevoel dat ze bij de eerste ploeg in een vertrouwde omgeving zaten. Ook een overstap naar STVV bracht geen soelaas voor Bourard. "Marc Brys was toen coach van STVV en hij wist dat ik kwaliteiten had, maar dat ze niet tot uiting gingen komen bij Sint-Truiden. Hij heeft mij wel geholpen en zocht mee naar oplossingen, ik ben hem erg dankbaar."

Steun van John Van Den Brom

Eén coach heeft het bij RSCA geprobeerd op de Nederlandse wijze volgens Samy Bourard: John Van Den Brom. "Sinds het vertrek van hem is dat verdwenen. Hij heeft me een kans gegeven in de A-ploeg en gezien dat ik kwaliteiten had. We zijn elkaar tegengekomen in de Nederlandse beker dit jaar en hij was erg tevreden dat ik zit waar ik nu zit."

Wat vindt Bourard dan van het plan van Kompany, die een sterkere samenwerking wil tussen de U21 en de A-kern? "Het is een uitstekende keuze voor alle jongeren, ik ken er ook een paar zoals Sambi Lokonga en Francis Amuzu. Je moet hen begeleiden en hun overstap naar de A-kern zo eenvoudig mogelijk maken", vindt hij.

"Of ik teleurgesteld ben dat ze nu pas met dat plan komen? Nee, ik ben mijn eigen weg opgegaan, zoals de andere jongeren van mijn generatie: Lukebakio, Mangala, Leya Iseka... We evolueren op ons eigen ritme en het kan zijn dat we in België anders zouden geëvolueerd zouden zijn. Maar alles gebeurt met een reden", concludeert de middenvelder die mogelijk naar ADO Den Haad trekt.