Milan wint van Roma en Saelemaekers krijgt enorme lof: "Solliciteert naar basisplaats"

AC Milan heeft zondagnamiddag AS Roma geklopt. Alexis Saelemaekers begon op de bank, maar mocht na de rust invallen en kreeg enorm veel lof voor zijn prestatie.

Milan wil Saelemaekers behouden en heeft al een akkoord met Anderlecht om hem een maand langer te huren en ze willen daarna ook zijn aankoopoptie lichten. Zondag gaf de 21-jarige winger hen alvast gelijk met hun beslissing.

Saelemaekers was betrokken bij het eerste doelpunt en speelde een heel goeie tweede helft. Hij heeft alvast punten gescoord.

GOL GOL GOL GOOOOAAAAAAAAALLLLLL ANTEEEEE REBIIIIIC



Hilarious goal really but it was good play by Paquetà and Saelemaekers!#MilanRoma 1-0 #ForzaMilan #SempreMilan #Rebic — Milan Media (@MilanMedia1) June 28, 2020

Goooaaal Rebic!! Impressed with Saelemaekers. Paqueta looking much better. Kessie a tank as always. #forzamilan — ACMilan South Africa (@acmilansouthafr) June 28, 2020

Saelemaekers didnt do anything wrong since he came on!! — Alexandre 🔴⚫ (@Chuksalexandre) June 28, 2020

Très bonne seconde période de la part de Saelemaekers et le Paquetà — ً (@BennacerSZN) June 28, 2020

Alexis Saelemaekers remember the name 💪🔴⚫ — Ilya Milan Rabinovich 🔴⚫🇮🇱 (@xXxSourcexXx) June 28, 2020

Big win for Milan! Wasn’t pretty but it counts. Feels good! The game totally changed when Pioli brought Paqueta and Saelemaekers on, which is encouraging #ForzaMilan — John (|||+) (@milanista_TO) June 28, 2020

More happy with Alexis Saelemaekers performance than the win itself. — Mo🦉 (@Godebris) June 28, 2020