Terem Moffi gevleid door veel interesse: "Daarom koos ik ook voor Belgische competitie"

Terem Moffi kwam pas in januari aan bij KV Kortrijk, maar de Nigeriaanse spits lijkt niet van plan te zijn lang te willen blijven.

Op korte tijd maakte hij veel indruk en dat zorgt voor heel wat interesse. Eerder kon u al lezen dat Rangers wel wat ziet in de spits, maar ook twee ploegen uit de Ligue 1 tonen interesse.

Het hoort allemaal bij het plan dat Moffi voor zichzelf had uitgestippeld. In Het Laatste Nieuws laat de spits dan ook optekenen snel weer te willen vertrekken uit de Jupiler Pro League.

"Er was interesse uit verschillende landen, zoals Noorwegen of Israël. Maar via België geraak ik het gemakkelijkste in een grotere competitie, daarom heb ik dus ook voor deze competitie gekozen."