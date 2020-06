Analist fileert transfers AA Gent: "Ziet Gent in Nurio een defensieve meerwaarde?"

AA Gent toonde zich al erg actief op de transfermarkt. In het Nieuwsblad analyseert Gert Verheyen alvast de inkomende transfers van AA Gent.

Vooral de komst van linksachter Nurio, die maar liefst vijf miljoen kost, sprong in het oog. "Het is de beste van de linksbacks die ons bekend zijn", stelt Gert Verheyen. "Maar je weet nooit of een speler die prijs waard is. Speelt hij acht jaar bij AA Gent of wordt hij voor veel geld verkocht? Maar het is duidelijk een strategie van AA Gent om spelers te halen die de competitie kennen."

AA Gent versterkte vooral de defensie. Al liggen de kwaliteiten van aanwinsten Botaka en Nurio voornamelijk in balbezit. "Ziet Gent in Nurio een defensieve meerwaarde? Ze hebben verdedigers gehaald om minder tegengoals te slikken. Maar zijn grootste kwaliteit ligt toch in wat hij in de aanval kan brengen."

- over Arslanagic: "Een transfervrije Belg. Drie miljoen zouden ze er niet voor betaald hebben. Nu doe je je daar geen kwaad mee."

- over De Bruyn: "Potentieel een interessante speler die leuke dingen liet zien bij STVV. Hij kan volgens mij in de laatste dertig meter bepalender zijn dan Dejaegere."