Cijfers bewijzen: Club Brugge en Anderlecht laten de tegenstander het meest achter de bal aanhollen

12,7 kilometer: dat is de afstand die Bayern München de bal gemiddeld per match liet afleggen in de seizoenen 2018/19 en 19/20. In Europa vervolledigen Manchester City (12,5 km) en Liverpool (12,3) de top-3. Het zijn niet toevallig erg dominante teams in hun competitie.

Bayern, City en Liverpool geven bovendien gemiddeld 705, 722 en 654 geslaagde passes per match. Het zijn cijfers van statistiekenbureau CIES. Clubs die de bal lang in hun bezit houden en veel afstand laten afleggen, putten daarmee de tegenstander uit. Dat verklaart gedeeltelijk hun dominantie. CIES publiceerde ook zulke cijfers over de Jupiler Pro League van de voorbije twee seizoenen. Die liggen een stuk lager dan de Europese top en daaruit blijkt dat vier clubs uit de G5 het lijstje aanvoeren. Club Brugge (545), Anderlecht (541), KAA Gent (516) en KRC Genk (514) zijn de vier enige clubs met gemiddeld meer dan 500 geslaagde passes per partij. Ze laten ook de bal het meeste afstand afleggen, zoals de tabel hieronder aantoont. Team Geslaagde passes Afstand die bal aflegt (in km) Club Brugge 545 10,2 Anderlecht 541 9,9 Gent 516 9,7 Genk 514 9,6 Kortrijk 481 9,5 Moeskroen 459 9,4 Zulte Waregem 455 9,0 STVV 474 9,0 Eupen 439 9,0 Standard 461 8,9 Cercle Brugge 422 8,4 Antwerp 419 8,4 Mechelen 446 8,4 Charleroi 411 8,3 W.-Beveren 388 8,0 Oostende 383 7,8 Waasland-Beveren en KV Oostende, de twee laagst genoteerde ploegen van het voorbije seizoen, lieten het kleinste aantal geslaagde passes optekenen en lieten de bal minder rondgaan dan de andere zestien clubs.