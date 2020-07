Vranjes voor het eerst weer terug op Anderlecht, verdediger gaat meteen op gesprek bij Kompany

Ognjen Vranjes is terug bij Anderlecht. De verdediger zag zijn huurperiode bij AEK Athene ten einde komen en melde zich gisteren weer op de club.

Voor Vranjes ligt er, in tegenstelling tot veel andere verhuurde spelers, wel nog een toekomst in Anderlecht. Kompany merkte afgelopen seizoen dat er door blessures te vaak gerekend moest worden op het duo Cobbaut-Kana. De twee jongelingen deden het goed, maar Kompany wil niet alle druk op hun schouders leggen.

Door het vertrek van Sandler en Luckassen, die Anderlecht wel graag wil houden, is de spoeling centraal achteraan dun. Daar kan de komst van Vranjes wel bij helpen. Aan de kwaliteiten van de Bosnische verdediger is nooit getwijfeld. Het is vooral zijn fratsen die hij achterwege moet laten.

En dus knoopte Vincent Kompany op zijn eerste dag meteen een gesprek aan met Vranjes. De verdediger kreeg te horen wat de verwachtingen zijn binnen Anderlecht en hoe hij daar inpast. Daarna bezocht Vranjes nog een het fitnesscentrum om ook coach Franky Vercauteren even te begroeten.