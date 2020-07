Waar moet Anderlecht zich nog versterken? Verdediging en aanval mogen gerust nog aangevuld worden

Anderlecht moet zijn ploeg nog versterken op bepaalde plaatsen om een rol van betekenis te kunnen spelen. Het kader met veel jeugd staat er, maar als we het zo eens overschouwen is de kern nog niet genoeg gewapend. Met het beperkte budget moeten er toch nog een paar profielen aangetrokken worden.

Moeten weg

Didillon, Sanneh, Sa, J. Lawrence, Milic, Lutonda (huur), Nkaka, Dauda, Abazaj, Adzic, Trebel, Gerkens, Saief, Ait El Hadj (huur)

Het afslanken van de kern is de prioriteit bij paars-wit. Ze besteden veel te veel van hun budget aan overbodige spelers. In tegenstelling tot vorig seizoen gaan ze nu ook meer realistische prijzen vragen. 'Cut your losses'. Ze weten dat ze verlies gaan draaien op veel van bovenstaande spelers, maar de kern moet gezuiverd worden.

Doel

Van Crombrugge, Wellenreuther en Vercauteren

Als Didillon straks verkocht kan worden, heeft Anderlecht wel nog ergens een jonge gast nodig als vierde doelman op training. De oefenvormen zijn soms opgesplitst in vier ploegen.

Verdediging

Kompany, Kana, Vranjes (?), Cobbaut, Murillo, Sardella, Luckassen (?), K. Lawrence

Zeven spelers voor vier posities is ook geen overbodige luxe. Daarbij rekenen we al dat Luckassen nog een jaar gehuurd wordt en dat Vranjes een nieuwe kans krijgt. Lawrence en Murillo zijn pure backs. Cobbaut wordt steeds meer als centrale verdediger gezien en Sardella is ook meer lapmiddel aangezien hij centraal opgeleid werd. We kunnen er ook niet onderuit dat Kompany blessuregevoelig is. Een centrale verdediger en een polyvalente back mogen er dus nog bij.

Middenveld

Dewaele, Kayembe, Lokonga, Zulj, Verschaeren, Vlap

Hier lijkt paars-wit wel genoeg gewapend. Elke positie is dubbel bezet en Verschaeren kan ook nog uitwijken naar de flank. Eind afgelopen seizoen liep het goed met Lokonga, Zulj en Vlap in de driehoek. Dewaele en Kayembe moeten stand in worden voor Lokonga en Zulj.

Aanval

Takidine, Roofe, Dimata, Doku, Bakkali, Amuzu, Colassin

Toch wel heel wat vraagtekens hier. Gaat Dimata na anderhalf jaar zijn oude vorm terugvinden? Is Takidine al klaar voor het grote werk? Hoe zit het met de fysieke paraatheid van Bakkali? Gaat Colassin zijn goeie start bevestigen? Een extra flankaanvaller na het vertrek van Chadli zou welkom zijn. Met Roofe, Colassin en Dimata heeft men drie centrale aanvallers, maar een opportuniteit gaan ze niet afslaan.