Club verklaart waarom het niet meer wil meebesturen: "Geen gemeenschappelijke visie en beleidsplan, dan heeft Pro League geen bestaansreden meer"

Club Brugge wil niet meer meebesturen in de Pro League. Blauw-zwart is alle achterkamerpolitiek beu en wil dat hun boodschap duidelijk is: in de huidige vorm is de Pro League onbestuurbaar. De mail van Vincent Mannaert was in dat opzicht heel duidelijk.

Er zijn amper beslissingen genomen die in het algemeen belang zijn en dat kaart Club nu aan. "Niettegenstaande dat de Pro League een belangenvereniging zou moeten zijn, is zij verworden tot een belangentegenstelling", klinkt het in de mail. "In het voorbije seizoen zijn we er in geen enkel belangrijk dossier in geslaagd om de individuele belangen te overstijgen. Afhankelijk van het agendapunt werd er afwisselend een individueel succes geboekt, maar de finale conclusie is dat de aanhoudende verdeeldheid geleid heeft tot intern immobilisme en collectief verlies aan geloofwaardigheid." Nieuwe visie Mannaert - met de steun van Bart Verhaeghe uiteraard - ijvert voor een nieuwe invulling van de Raad van Bestuur. "Om uit de huidige impasse te geraken, moet er zo snel mogelijk een nieuwe visie op het Belgisch betaald voetbal worden ontwikkeld die zich vertaalt in een ambitieus, helder en vooral concreet beleidsplan." "Dat zal moed en middelen vragen. Als de vaststelling zou zijn dat er geen concrete bereidheid is om dergelijke gemeenschappelijke visie en beleidsplan uit te werken, dan heeft de Pro League als belangenvereniging simpelweg geen bestaansreden meer."

