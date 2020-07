Croonen toont zich tevreden: "Uitspraak BMA is bevestiging juistheid vergadering van 15 mei"

Het bestuur van de Pro League heeft hun slag thuisgehaald: de beslissingen van 15 mei werden bevestigd. Enkel het BAS kan nog roet in het eten gooien. Pro League-voorzitter Peter Croonen reageerde tevreden.

Voor de vergadering was er de commotie rond Vincent Mannaert, die zich niet meer verkiesbaar stelde voor de Raad van Bestuur. "Vincent Mannaert heeft een signaal willen geven, denk ik. Er zijn meerdere factoren die spelen. Het is aan Vincent om daarop te antwoorden. Het is een moeilijke periode geweest. Er waren 20 Raden van Bestuur. Corona was op alle vlakken een moeilijke periode", aldus Croonen.

Maar voor de rest verliep het vlekkeloos volgens het plan dat eerder was uitgestippeld. "De beslissing van het BMA is een bevestiging van de juistheid van de vergadering van 15 mei. Er komt nog de uitspraak van het BAS, maar we hopen en denken dat onze beslissing daar ook bekrachtigd zal worden. En dan kunnen we uitkijken naar het nieuwe seizoen en kunnen we het eindelijk hebben over waar we het echt over willen hebben. Een bal die over gras rolt."

"Als het BAS zich anders uitspreekt? Dan moeten we dat dan bekijken. Ik kan daar niet op vooruitlopen."