Mauves Army protesteert met spandoek voor de kantoren van de Voetbalbond

Mauves Army, de harde kern van RSC Anderlecht, protesteerde voor de hekkens van de Koninklijke Voetbalbond. De supportersgroep gaat niet akkoord met de nieuwe aanvangsuren van de Jupiler Pro League.

Er was de voorbije week veel heisa in het Belgisch voetballandschap. Niet alleen was er de uitspraak van het BMA en later de beslissing van het BAS, ook werd de nieuwe kalender en daarbij de speelschema's uit de doeken gedaan.

Volgens de nieuwe schema's zouden er vanaf nu geen wedstrijden meer op hetzelfde moment mogen plaatsvinden. Daardoor moest er wat geschoven worden met de uren.

Dinsdag werd bekendgemaakt dat er komend seizoen op zondagen al een eerste aftrap zal gegeven worden om 13u30.

Er heerst onder de supporters van Belgische voetbalclubs een unaniem gevoel: Aftrap om 13u30? Nee, bedankt.

Mauves Army, de harde kern van RSC Anderlecht besloot om actie te ondernemen en hun ongenoegen te uiten aan de poorten van de Koninklijke Voetbalbond.

Bij aankomst ontrolden de supporters een spandoek met een niet te misverstane tekst:

"Uren gedicteerd door geld en ver van de realiteit. Jullie doen alsof jullie het voetbal stimuleren, maar jullie vermoorden het!"