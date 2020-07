'Nieuw talent van Man City eerst op weg naar KV Kortrijk'

Bij Kortrijk zien ze binnenkort een nieuw jong talent rondlopen. Diens toekomst zou bij Manchester City moeten liggen, maar zijn eerstvolgende avontuur ligt in West-Vlaanderen. De 18-jarige Ishak Boussouf gaat voor KVK voetballen.

Dat meldt alvast The Daily News. De City Football Group, eigenaar van Manchester City en nu ook Lommel, heeft een voorstel gedaan om hem vast te leggen voor een termijn van vijf jaar. Met de bedoeling om hem eerst elders te stallen.

Zo zou Boussouf dus eerst richting Kortrijk trekken. Daar gaat dan een bedrag van 900 000 euro mee gemoeid en KVK krijgt dan ook tien procent op zijn doorverkoopwaarde. Na zijn passage kan hij dan verder ervaring opdoen in België bij Lommel of bij het grote Manchester City terechtkomen.

Aparte constructie

Een aparte constructie lijkt hem dus in Europa te brengen. Afwachten maar of hij in ons land flitsen van zijn talent gaat kunnen tonen.