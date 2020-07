Real Betis toont interesse in jong talent van Real Madrid

Brahim Diaz werd in januari 2019 weggeplukt bij Manchester City, maar veel plezier heeft hij nog niet beleefd aan zijn periode bij Real Madrid. Real Betis ziet dan ook haar kans om de aanvallende middenvelder weg te halen bij de Spaanse topclub.

Brahim Diaz krijgt weinig speeltijd bij Real Madrid. De 20-jarige middenvelder kon geen plaats bemachtigen in de eerste ploeg van de Spaanse topclub, want sinds zijn aankomst in 2018 speelde hij slechts 13 wedstrijden in La Liga op twee seizoenen tijd.

Volgens Mundo Deportivo zou Manuel Pellegrini, de nieuwe trainer van Real Betis, Brahim Diaz graag huren van Real Madrid. De club van Eden Hazard en Thibaut Courtois zou niet tegen het idee zijn.