Nieuwe saga in het Pro League-verhaal: Croonen en François willen vervroegde Algemene Vergadering... zonder agenda

Na de beslissing van het BAS moet de Pro League opnieuw vergaderen over het competitieformat. De Algemene Vergadering kan normaal gezien pas na 15 dagen plaatsvinden. Maar Voorzitter Peter Croonen en CEO Pierre François hebben vandaag een mail rondgestuurd met de vraag om vroeger samen te komen.

Croonen en François vragen alle 23 clubs in hun mail om tegen vandaag 16u een antwoord te hebben om vrijdag 17 juli om 14u te vergaderen. De beslissing daarvoor moet unaniem zijn. Als dat het geval is, doet iedereen ook automatisch definitief afstand om de geldigheid van de Algemene Vergadering te betwisten. Indien er geen unanimiteit is, wordt de termijn van 15 dagen gerespecteerd.

Nu willen alle clubs wel snel een oplossing, maar... als ze hiermee akkoord gaan, doen ze dat blindelings. Er wordt immers pas morgen een agenda doorgestuurd. En vermoed wordt dat François en Croonen de beslissing van het BAS willen negeren. De vrees is dat er daarom slechts één punt zal opstaan: de herbevestiging van de beslissing van 15 mei om met 16 aan te treden volgend seizoen en Waasland-Beveren te laten degraderen.

En statutair is het dan niet meer mogelijk om voor vrijdag nieuwe agendapunten toe te voegen. Of dit plan gaat slagen, valt af te wachten, want er is binnen de Pro League veel kritiek gekomen op de mail. Iedereen wil snelle duidelijkheid, maar het BAS negeren en rekenen op steun van de Algemene Vergadering lijkt onbestaande.

Die beslissing heeft namelijk 80% nodig. Het ziet er echter niet naar uit dat deze gehaald zal worden. Onbestaande zelfs. De kans dat de Algemene Vergadering versneld doorgaat zonder agenda of zonder mogelijkheid om nieuwe agendapunten toe te voegen is klein.

Zo dreigt de Pro League weer in een nieuwe impasse te verzeilen.