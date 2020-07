Anderlecht haalde destijds concurrent na concurrent voor Deschacht: "Maar enkel bij hem had ik schrik om mijn plaats te verliezen"

Olivier Deschacht speelde tussen 2001 en 2018 maar liefst 603 officiële wedstrijden voor RSC Anderlecht. De flankverdediger wees al die jaren zijn concurrenten één voor één de weg naar de uitgang van het Astridpark. Al vreesde hij toch ook één keer voor zijn plaats.

Max Von Schlebrügge, Jan Lecjaks, Behrang Safari, Fabrice N’Sakala, Ivan Obradovic,... Eén voor één waren ze gehaald om de concurrentie met Olivier Deschacht aan te gaan. Eén voor één moesten ze uiteindelijk het onderspit delven.

“Het is een beetje de rode draad doorheen mijn carrière”, lacht Deschacht. “Ik moest me iedere week op training bewijzen om de zoveelste gehaalde concurrent voor de linksback op de bank te houden.”

Ik speelde zo goed dat Frank Vercauteren hem op het middenveld moest zetten

Deschacht had altijd vertrouwen in zijn kwaliteiten. De huidige speler van Zulte Waregem wist vooral wat hij niet kon. “Toen Jelle Van Damme (in 2006, nvdr.) kwam had ik schrik om mijn plaats te verliezen. Maar ik speelde zo goed dat Frank Vercauteren Jelle op het middenveld moest zetten.” (lacht)