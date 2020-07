Hete aardappels doorschuiven: de raakvlakken tussen de Veiligheidsraad én de Pro League in onzekere tijden

De Pro League enerzijds, de (federale) regering anderzijds: de voorbije maanden hebben ze in volle coronacrisis meermaals op de zenuwen gewerkt van de modale voetbalfan en burger. Het is met de 'beslissing' van 15 juli 2020 niet anders.

"Het was om te zeggen dat we niets te zeggen hebben." Met die boutade zou je een aantal veiligheidsraden en vergaderingsbesluiten van de Pro League kunnen samenvatten de voorbije maanden. Meermaals werden hete aardappels doorgeschoven over de voetbalcompetitie, al dan niet met publiek.

En het is uiteindelijk nu op half juli niet anders. De Pro League zal pas een week voor de competitie definitief beslissen over het uiteindelijke, 'definitieve' format. Het lijkt nu vast te liggen op 16 ploegen en dus zonder Waasland-Beveren, dat sowieso nog rechtsmiddelen zal aanwenden waardoor speeldag 1 van 1A op 8 augustus nu al onder licht voorbehoud lijkt te staan.

Hete aardappels

Op 2 augustus spelen OH Leuven en Beerschot nog tegen elkaar voor de zestiende stek in 1A. En als die match niet doorgaat door een eventuele opflakkering van het coronavirus? Dan zou Westerlo de lachende derde in het verhaal zijn. Rechtsmiddelen zouden ook dan ongetwijfeld worden aangewend her en der.

Clubs verkopen momenteel abonnementen aan hun fans, zonder te weten hoeveel wedstrijden ze hun fans (massaal) zullen kunnen binnenlaten. Ook op 15 juli kregen zij nog steeds geen duiding. De mogelijk 800 supporters (of meer indien goedgekeurd door de plaatselijke autoriteiten) vanaf 1 augustus? De beslissing staat ondertussen opnieuw op losse schroeven. Meerdere actoren gaven ook al andere adviezen, zoals het ook met de kleurencodes voor de reissector soms een schip met veel stuurmannen, maar niemand aan het roer lijkt.

Vroege, moedige beslissingen

Het is eigenlijk jammer, want zowel de Pro League als de Nationale Veiligheidsraad hadden vroeg in de coronacrisis wél krachtdadigheid getoond door meteen de competitie stil te leggen en niet meer te hervatten (als een van de eerste in Europa) en door goed en veel te luisteren naar de experten.

Daardoor is de veiligheid van de burgers - die als echte plantrekkers zich heel goed aan de maatregelen hebben gehouden - nooit extra in het gedrang gekomen, een pluim door en voor het volk is op dat gebied meer dan op zijn plaats. Meer die krachtdadigheid van 'weleer' lijkt nu steeds meer ondergesneeuwd te raken door negativiteit door de onduidelijkheid.

Televisiecontract?

Premier Wilmès gaf aan dat de maatregelen werden uitgesteld en dat er pas op 23 juli (meer) informatie zal komen. Mogelijk staan er opnieuw verstrengingen op de agenda, want het virus is nog verre van getemd in de wereld en ook in België is het reproductiegetal opnieuw boven de 1 gestegen.

De onduidelijkheid is voor vele voetbalfans echter zo mogelijk nog verscheurender dan het niet aan het werk kunnen zien van hun ploeg. Weten ze ondertussen al op welke televisiezenders ze hun ploeg sowieso aan het werk kunnen zien? Laat het maar rap opnieuw beginnen en laat er maar snel duidelijkheid komen ...