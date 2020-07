📷 Club Brugge neemt (toch wel een héél grappige) ploegfoto, maar... er is één opvallend afwezige. Transfer op komst?

De spelers van Club Brugge gingen vanmiddag op de foto voor de obligatoire ploegfoto. Het resultaat was toch wel een beetje grappig. Maar belangrijker: er was een opvallende afwezige.

Kevah Rezaei was dan wel aanwezig op de training, maar de aanvaller liet de ploegfoto aan zich voorbij gaan. Het is een teken voor een nakende transfer. Nochtans hoopte hij aanvankelijk op een nieuwe kans.

Een (definitieve) terugkeer naar Sporting Charleroi lijkt op til. Rezaei is dan wel niet goedkoop, maar de transfer van Victor Osimhen van Lille OSC naar SSC Napoli zal de Zebra's een aardig zakcentje opleveren.

De kadrage van de ploegfoto - sorry Club Brugge, maar het is grappig - is opvallend. Op de achtergrond zie je slechts een deel van de leuze 'No Sweat, No Glory'. En wat er nu staat kan je allesbehalve met het huidige blauw-zwart vereenzelvigen.