Percy Tau neemt afscheid van Club Brugge: "Bedankt voor de succesvolle uitleenbeurt"

"Ik zou graag de spelers, technische staf en supporters van Club Brugge willen bedanken voor deze succesvolle uitleenbeurt", laat de Zuid-Afrikaan weten via Twitter.

De 26-jarige aanvaller deed vooral vlak na zijn komst van zich spreken bij Club Brugge. Hij scoorde drie keer en deelde vier assists uit in achttien competitiewedstrijden voor Blauw-Zwart.

Tau keert nu terug naar het Brighton&Hove Albion van Trossard en Ryan, al is de kans erg klein dat hij daar ook effectief zal spelen komend seizoen.

I’d like to take this moment to say, thank you to the players, technical team, entire staff and supporters for a successful loan spell. @ClubBrugge I thank you 🙏 pic.twitter.com/iLjKySPrTb