Vercauteren is tevreden over de evolutie van Anderlecht, maar hoopt nog op versterking op enkele cruciale posities

De fundamenten van vorig seizoen zijn gelegd en nu bouwt Anderlecht verder aan een elftal dat de top van het Belgisch voetbal opnieuw kan bestormen. De middelen zijn niet eindeloos, maar toch hoopt Frank Vercauteren nog op nog enkele aanwinsten.

In de eerste oefenwedstrijd tegen Saint-Etienne bevestigde paars-wit al het goede dat het net voor de stopzetting van de competitie door de coronacrisis liet zien. Toch kan Vercauteren nog wat extra mankracht gebruiken.

Op de linksachter-positie is Bogdan Mykhaylichenko op komst, maar een extra flankaanvaller is allerminst overbodig. Zeker na de tegenvallende prestatie van Zakaria Bakkali zaterdag. Vercauteren blijft bij VTM Nieuws aan de oppervlakte wat de ambities van Anderlecht betreft op de transfermarkt en in de competitie.

"Wat er nog bij moet? Een ploeg als Anderlecht moet altijd kijken naar waar er versterking bij kan. Onze ambitie? Meedoen met de top en dan zien we wel wat dat oplevert."