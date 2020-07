AA Gent én Anderlecht barsten van de ambitie en waarschuwen Club Brugge: "Kunnen al héél vervelend worden"

Club Brugge had vorig seizoen nog een straat voorsprong op AA Gent en de andere ploegen in eerste klasse, Anderlecht stond zelfs niet in de top-6. En toch zijn ze bij de concurrentie hoopvol voor de toekomst.

AA Gent deelde een eerste prikje uit door een oefenwedstrijd van Club Brugge te winnen met 2-3. De laatste keer dat de Buffalo's met 2-3 wonnen tegen blauw-zwart was dat de laatste stap richting een titel. En daar dromen de Buffalo's stilaan opnieuw van.

"Het was vooral interessant om te zien hoever we al staan", aldus Gent-coach Jess Thorup in Het Nieuwsblad. "Iedereen keek enorm uit naar deze wedstrijd. Ik was tevreden met wat ik zag tegen een team dat toch toewerkt naar een bekerfinale."

Anderlecht ambitieus

Ook bij Anderlecht blikken ze hoopvol vooruit in de krant: "Club was de terechte kampioen vorig seizoen, maar als Anderlecht de juiste stappen zet kunnen we al heel vervelend voor ze worden. We willen de kloof kleiner maken en binnen twee-drie jaar opnieuw boven Club staan", aldus Michel Vlap.