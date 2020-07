Genkie wil lijn van vorig seizoen doortrekken en kijkt op naar Rode Duivel: "Hij is een inspirerend voorbeeld"

Op 7 maart van dit jaar viel Kristian Thorstvedt uit met een stressfractuur aan de voet. De 21-jarige Noor maakte tot dan indruk op het Genkse middenveld. En nu wil hij klaar zijn voor de competitiestart.

Thorstvedt kan een belangrijke pion worden in het geheel van Hannes Wolf, gezien zijn impact die hij vorig seizoen al had. "Ik had nooit gedacht dat ik zoveel zou spelen. Ik had er een lange break opzitten, moest in vorm geraken. Maar ik kreeg veel vertrouwen van de coach. Gelukkig kwam die blessure pas na enkele maanden", vertelt hij in HBvL.

"Nu weten ze in Genk wat ze aan mij hebben. Een 6, een 8 of een 10? Ik voel me overal comfortabel. Ik schuw de duels niet, ik ben voortdurend in beweging en ik praat veel met de jongens. Op het veld en in de kleedkamer, ik wil overval behulpzaam zijn.”

Hij heeft ook een groot voorbeeld: Kevin De Bruyne. “Daar ben ik ook jaloers op. Hij is de beste speler van de Premier League. Bal aan de voet, loopt hij iedereen naar huis. Hij weet ook blindelings zijn collega's staan. Een inspirerend voorbeeld.”