Vlap wil alles spelen: "Ik wil me onsterfelijk maken..."

Als er straks doelpunten gescoord moeten worden bij Anderlecht kijkt men automatisch naar Michel Vlap. Die liet al zien dat hij er een neus voor heeft en scoorde afgelopen seizoen - ondanks veel kritiek en redelijk wat bankzittersplaatsen - de meeste goals bij paars-wit.

Met tien stuks kon hij als aanvallende middenvelder wel leven. "Het was pas mijn eerste jaar in het buitenland, ik moest me aanpassen. Het is niet meer dan normaal dat dat even geduurd heeft - op een bepaald moment heb ik het moeilijk gehad -, maar uiteindelijk maakte ik er toch tien. Dat hadden er zelfs meer kunnen zijn: één goal is door de Pro League afgepakt en toegewezen aan Joveljic en de VAR heeft er ook nog eens vier afgekeurd. En ik heb niet eens alles gespeeld, hé. Doe ik dat wel, dan kom ik misschien aan vijftien doelpunten", zegt hij in HLN.

Toch moet het dit seizoen nog beter, want hij viel ook vaak naast de ploeg. "Anderlecht is een grote club, met een heleboel goeie spelers. Als je niet speelt, ligt het niet aan de trainer, wel aan jezelf. Ik moet er voor zorgen dat ze niet om me heen kunnen, moet me onsterfelijk maken. En dan nog moeten er keuzes gemaakt door de coaches, maar ik ben wel het type dat alles wil spelen."